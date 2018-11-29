السيسي يبحث مع رئيس الوزراء المشروعات الجاري تنفيذها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تناول استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن متابعة تطورات الموقف التنفيذي للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة.



ووجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية اعتمادًا على الأساليب العلمية.