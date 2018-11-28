موعد مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| تردد القنوات الناقلة| مشاهدة مباراة liverpool vs psg بث مباشر

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ويلتقي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع باريس سان جيرمان في مواجهة من العيار الثقيل ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مباراة مرتقبة

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان موعدك معها سيكون يوم الاربعاء 28 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة 21.00 بتوقيت القاهرة وستبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق الزميل رؤوف خليف، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

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