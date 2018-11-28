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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:33 م

سحر نصر تستعرض ترتيبات "مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2018"

الدكتورة سحر نصر،
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
محمد إبراهيم
dostor.org/2414609

استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الترتيبات المتعلقة بتنظيم "مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2018"، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، في ديسمبر المقبل.

وأكدت أن هناك 6 رؤساء دول أكدوا حضورهم، كما أن هناك رؤساء حكومات وأكثر من 30 وزيرًا سيشاركون في المؤتمر، إلى جانب كافة رؤساء المؤسسات الاقتصادية الدولية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى ما يمثله مؤتمر الاستثمار في أفريقيا من أهمية خاصة قبل ترأُس مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، وسيكون على أجندة المؤتمر العديد من المحاور سيتم مناقشتها للتشاور وتحقيق التنسيق الفاعل لتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تحقيق تطلعات دول القارة والارتقاء بمعيشة شعوبها.

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