اليوم.. ختام فعاليات مؤتمر استدامة الاقتصاد
تختتم فعاليات المؤتمر الرابع حول "الاقتصاد وأجندة التنمية المستدامة آفاق 2030" أعماله فى كينيا، الأربعاء، بمشاركة مصر بوفد رفيع المستوى يرأسه شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، وحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء ممثلين لعدة قطاعات.
والتقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أمس، وزراء المياه والصرف الصحي والزراعة والري والحكم المحلي بكينيا، على هامش مشاركته فى مؤتمر "استدامة الاقتصاد الأزرق" المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي؛ لبحث تفعيل التعاون المشترك ومتابعة المشروعات المشتركة واتفاقيات التعاون.