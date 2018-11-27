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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:09 م

المهن الموسيقية تكذب حمو بيكا: "منحناه تصريح دي جي وليس غناء"

المهن الموسيقية تكذب
محمود عرفات
dostor.org/2413783

قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إنه تم بالأمس عقد اجتماع  مع الدكتورة  إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، لإيجاد آليات للحفاظ على تراث الفني المصري.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن بعض الأعمال الفنية أصبحت تنسب لغير مصر بعدما كان الفن هو القوة الناعمة للدولة المصرية.

ولفت إلى أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية لوزيرة الثقافة والنقابات الفنية لحماية التراث الفني المصري.

وعن منح النقابة التصاريح اللازمة لمطرب المهرجانات حمو بيكا للغناء في الحفلات، قال عامر، إن النقابة لم تمنح أي تصريحات لحمو بيكا لإقامة حفلات، ولكن كانت مجرد تصريح للدي جي، وليس للغناء.

وذكر أنه لايمكن أن نلح على الذوق العام بهذا التدني، وحمو بيكا لا يمكن مقارنته بأحمد عدوية، لأن عدوية لم ينشز، وكان يغني كلمات من التراث.

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