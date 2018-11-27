القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
مصر
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:21 م

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لبرنامج "سكن كريم"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
dostor.org/2413137

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لبرنامج "سكن كريم"، ومدى تقدم الأعمال والإنجازات الخاصة به حتى أكتوبر 2018.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية الخاصة بتنفيذ برنامج "سكن كريم"، بما يسهم فى تحسين البنية التحتية والمؤشرات الصحية والبيئية للأسر المستفيدة من المبادرة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات، إلى جانب ما يسهم به البرنامج فى توفير فرص عمل جديدة من خلال المشاركة فى تنفيذ الأعمال، وشجع "مدبولى" باقى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص على المشاركة فى البرنامج، الذى يقدم خدمات مهمة جدًا لشريحة محدودى الدخل والأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأفاد التقرير الذى أعدته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حول هذا البرنامج، بأن الهدف من تنفيذ برنامج "سكن كريم" هو السعى لإحداث تحسن مستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، وبصفة خاصة الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"، و"الضمان الاجتماعى" من خلال تحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون السكن كريمًا آمنًا عن طريق تركيب وصلات الصرف الصحى ومياه الشرب وإنشاء الأسقف وتأهيل المنازل، وذلك بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات المستهدفة طبقًا لمؤشرات ونسب الفقر بإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهى (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر).

كما أوضح التقرير أن المرحلة الأولى للبرنامج بدأ تنفيذها مع بداية عام 2018 وتستهدف بنهاية يونيو 2019، توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب وأسقف المنازل لنحو 70 ألف أسرة من واقع قاعدة بيانات الأسر المسجلة ببرنامج "تكافل وكرامة" بالمحافظات الخمسة المذكورة، وأضاف التقرير أن الخطة المبدئية لمكونات المرحلة الأولى من البرنامج تشمل أنشطة بتمويل يقدر بنحو 550 مليون جنيه، فى 27 قرية بـ17 مركزا بالمحافظات الخمس، حيث يتم ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من وزارات الأوقاف، الإسكان، التخطيط، والتنمية المحلية، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بالمحافظات المعنية، باعتبارها منفذة لأعمال البرنامج، وتبلغ مساهمة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنحو 80% من إجمالى قيمة تمويل تنفيذ بعض مكونات البرنامج، فيما تساهم الجمعيات الأهلية الشريكة بواقع 20%.

وحول موقف تنفيذ وتمويل برنامج "سكن كريم" حتى أكتوبر 2018، أشارت الوزيرة إلى أن إجمالى عدد الأسر التى تم أو جار تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج والمصادر الأخرى المساندة فى القرى الأكثر احتياجًا فى المحافظات المستهدفة بلغ أكثر من 36 ألف أسرة، كما وفر البرنامج حوالى نصف مليون فرصة عمل، من خلال إنفاق حوالى 65 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومساهمة المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة، حيث تم تأهيل وإنشاء أسقف لمنازل 2639 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، كما تم تنفيذ 2229 وصلة منزلية لمياه الشرب بقرى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، بالإضافة إلى 5592 وصلة خارجية للصرف الصحى بقرى محافظات المنيا وسوهاج وقنا.

وأشار التقرير إلى أنه تم تغطية بعض متطلبات محافظات سوهاج وقنا والأقصر من الوصلات المنزلية للصرف الصحى بتمويل من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى (لتنفيذ 18638 وصلة بإجمالى تكلفة نحو 87 مليون جنيه)، وتغطية متطلبات 4 قرى بمحافظات المنيا وقريتين بمحافظة سوهاج بواسطة جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان (التمويل المخصص حوالى 9.5 مليون جنيه لتنفيذ 7065 وصلة)، وبذلك يكون إجمالى عدد الأسر التى تم تزويدها بوصلات الصرف الصحى من المصادر المختلفة 25703 أسر.

وأضاف التقرير أنه حتى أكتوبر 2018 تم الانتهاء من تأهيل 580 منزلًا بتمويل 23.2 مليون جنيه فى 21 قرية بـ15 مركزًا فى ست محافظات (سوهاج، المنيا، الشرقية، أسوان، الفيوم، بنى سويف) ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وشركة بالم هيلز وجمعية الأورمان، والذى سيبلغ إجمالى تمويله 250 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات يتم تخصيصها مناصفة بين الشركة والجمعية، إضافة إلى تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف لدعم برنامج"سكن كريم" وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التضامن والأوقاف والإسكان، وتم بالفعل تحويل 50 مليون جنيه إلى حساب وزارة التضامن فى نهاية شهر سبتمبر 2018، وجار مراجعة وتحديد المستفيدين والمنازل التى سيشملها التأهيل من هذا التمويل، كما تمت الإشارة إلى أنه بدأ تفعيل بروتوكول تعاون وزارة التضامن ومؤسستى ساويرس للتنمية الاجتماعية ومصر الخير الذى تم توقيعه خلال سبتمبر الماضى، لتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بخمس قرى مختارة بثلاثة مراكز بمحافظة سوهاج، بإجمالى تمويل 13 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة

التضامن: 550 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى من "سكن كريم"

"التضامن": 24 ألف أسرة استفادت من "سكن كريم"

"التضامن": تأهيل مساكن ذوى الإعاقة في 5 قرى بسوهاج

تنفيذ 1312 وصلة منزلية لمياه الشرب والصرف لغير القادرين بالفيوم

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

الآن

"عبدالعال" يطالب الحكومة بإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث تصادم بطريق المنيا الزراعي

"الآثار" توضح حقيقة إضاءة الأهرامات ووضع علم السعودية

"والى" للبرلمان: 9.5 مليون أصحاب المعاشات فى مصر بقيمة 154 مليارًا

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

"الآثار" تعلن عن اكتشاف جديد بمنطقة دهشور

"والى" للبرلمان: 9.5 مليون أصحاب المعاشات فى مصر بقيمة 154 مليارًا

أول تعليق لدينا الشربينى على تشبيهها بـ"السلعوة"

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

"الآثار" تعلن عن اكتشاف جديد بمنطقة دهشور

"والى" للبرلمان: 9.5 مليون أصحاب المعاشات فى مصر بقيمة 154 مليارًا

أول تعليق لدينا الشربينى على تشبيهها بـ"السلعوة"

ads
كشكول

اختبارات الـ«IELTS» ندوة بالجامعة البريطانية

مدير الجودة بالإسكندرية الأزهرية وكيلاً ثقافياً للمنطقة

بالصور.. جامعة أسيوط تشارك بمئوية مدرسة «ناصر العسكرية»

«شوقي»: «ديسكفري» وفرت 15 ألف مقطع فيديو لبنك المعرفة

«أزهر المنوفية» يفوز ببطولة الجمهورية للياقة البدنية

الأمصار

العثور على جثة مذيع بريطاني في لبنان

عودة أكثر من 800 لاجئ إلى سوريا

مدرب يوفنتوس يفاجئ برشلونة بتصريحه

السيسي وبن سلمان يتوصلان إلى اتفاق بشأن قطر

بطريقة غير متوقعة.. معاناة لاجئ سوري يقيم في مطار ماليزيا تنتهي

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

قلة النوم لدى الأطفال مرتبطة بالنظام الغذائي السيئ

مص دمية الرضيع لتنظيفها يقوي جهازه المناعي

أنثى فيل مشهورة تتوفي عن عمر 54 سنة في حديقة حيوان شانجهاي

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎