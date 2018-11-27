رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لبرنامج "سكن كريم"

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لبرنامج "سكن كريم"، ومدى تقدم الأعمال والإنجازات الخاصة به حتى أكتوبر 2018.



وأكد رئيس الوزراء، أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية الخاصة بتنفيذ برنامج "سكن كريم"، بما يسهم فى تحسين البنية التحتية والمؤشرات الصحية والبيئية للأسر المستفيدة من المبادرة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات، إلى جانب ما يسهم به البرنامج فى توفير فرص عمل جديدة من خلال المشاركة فى تنفيذ الأعمال، وشجع "مدبولى" باقى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص على المشاركة فى البرنامج، الذى يقدم خدمات مهمة جدًا لشريحة محدودى الدخل والأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجًا.



وأفاد التقرير الذى أعدته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حول هذا البرنامج، بأن الهدف من تنفيذ برنامج "سكن كريم" هو السعى لإحداث تحسن مستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، وبصفة خاصة الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"، و"الضمان الاجتماعى" من خلال تحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون السكن كريمًا آمنًا عن طريق تركيب وصلات الصرف الصحى ومياه الشرب وإنشاء الأسقف وتأهيل المنازل، وذلك بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات المستهدفة طبقًا لمؤشرات ونسب الفقر بإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهى (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر).



كما أوضح التقرير أن المرحلة الأولى للبرنامج بدأ تنفيذها مع بداية عام 2018 وتستهدف بنهاية يونيو 2019، توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب وأسقف المنازل لنحو 70 ألف أسرة من واقع قاعدة بيانات الأسر المسجلة ببرنامج "تكافل وكرامة" بالمحافظات الخمسة المذكورة، وأضاف التقرير أن الخطة المبدئية لمكونات المرحلة الأولى من البرنامج تشمل أنشطة بتمويل يقدر بنحو 550 مليون جنيه، فى 27 قرية بـ17 مركزا بالمحافظات الخمس، حيث يتم ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من وزارات الأوقاف، الإسكان، التخطيط، والتنمية المحلية، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بالمحافظات المعنية، باعتبارها منفذة لأعمال البرنامج، وتبلغ مساهمة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنحو 80% من إجمالى قيمة تمويل تنفيذ بعض مكونات البرنامج، فيما تساهم الجمعيات الأهلية الشريكة بواقع 20%.



وحول موقف تنفيذ وتمويل برنامج "سكن كريم" حتى أكتوبر 2018، أشارت الوزيرة إلى أن إجمالى عدد الأسر التى تم أو جار تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج والمصادر الأخرى المساندة فى القرى الأكثر احتياجًا فى المحافظات المستهدفة بلغ أكثر من 36 ألف أسرة، كما وفر البرنامج حوالى نصف مليون فرصة عمل، من خلال إنفاق حوالى 65 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومساهمة المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة، حيث تم تأهيل وإنشاء أسقف لمنازل 2639 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، كما تم تنفيذ 2229 وصلة منزلية لمياه الشرب بقرى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، بالإضافة إلى 5592 وصلة خارجية للصرف الصحى بقرى محافظات المنيا وسوهاج وقنا.



وأشار التقرير إلى أنه تم تغطية بعض متطلبات محافظات سوهاج وقنا والأقصر من الوصلات المنزلية للصرف الصحى بتمويل من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى (لتنفيذ 18638 وصلة بإجمالى تكلفة نحو 87 مليون جنيه)، وتغطية متطلبات 4 قرى بمحافظات المنيا وقريتين بمحافظة سوهاج بواسطة جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان (التمويل المخصص حوالى 9.5 مليون جنيه لتنفيذ 7065 وصلة)، وبذلك يكون إجمالى عدد الأسر التى تم تزويدها بوصلات الصرف الصحى من المصادر المختلفة 25703 أسر.



وأضاف التقرير أنه حتى أكتوبر 2018 تم الانتهاء من تأهيل 580 منزلًا بتمويل 23.2 مليون جنيه فى 21 قرية بـ15 مركزًا فى ست محافظات (سوهاج، المنيا، الشرقية، أسوان، الفيوم، بنى سويف) ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وشركة بالم هيلز وجمعية الأورمان، والذى سيبلغ إجمالى تمويله 250 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات يتم تخصيصها مناصفة بين الشركة والجمعية، إضافة إلى تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف لدعم برنامج"سكن كريم" وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التضامن والأوقاف والإسكان، وتم بالفعل تحويل 50 مليون جنيه إلى حساب وزارة التضامن فى نهاية شهر سبتمبر 2018، وجار مراجعة وتحديد المستفيدين والمنازل التى سيشملها التأهيل من هذا التمويل، كما تمت الإشارة إلى أنه بدأ تفعيل بروتوكول تعاون وزارة التضامن ومؤسستى ساويرس للتنمية الاجتماعية ومصر الخير الذى تم توقيعه خلال سبتمبر الماضى، لتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بخمس قرى مختارة بثلاثة مراكز بمحافظة سوهاج، بإجمالى تمويل 13 مليون جنيه.