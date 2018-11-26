The World Next Door أصنع الأحداث بسرد الحكايات

The World Next Door أو "العالم المجاور" لعبة جديدة قادمة في أوائل عام 2019 تعمل على أنظمة Windows و Mac OS X و "نينتندو سويتش" وهي لعبة مغامرات توصف بأنها Storytelling game أو narrative-driven بمعنى لعبة "سرد القصص" وهو نوع من الألعاب يتعاون فيها شخصان أو أكثر في سرد ​​قصة تلقائية. وعادة يعتني كل لاعب بشخص واحد أو أكثر في القصة النامية. وتتطلب بعض الألعاب وجود راوي لقصصة اللعبة.

وتدور أحداث لعبة The World Next Door حول "جون" الفتاة المراهقة المتمردة العالقة في عالم متوازي تسكنه مخلوقات سحرية.

اللعبة مستوحاة من القصص العاطفية وأعمال الأنيميشن وألعاب indie أو الألعاب المستقلة، ويمكن للاعبين أن يجتمعوا ويطوروا صداقات مع مجموعة منتقاة من الشخصيات بينما يكشفون عن الألغاز المخبأة في هذا العالم. فهى لعبة خارقة للطبيعة مدفوعة بالشخصيات مع معارك وألغاز قوية وحوار متفرع وأنظمة سمعية تؤثر على علاقات اللاعب مع الشخصيات في اللعبة، وعلى اللاعب إلقاء التعويذات وهزيمة المنافسين لتقدمه فى القصة. وهناك وضع VS الذى يتيح مشاركة لاعبين متعددين محليين