محافظ الغربية يتفقد الطرق الرئيسية والأنفاق

تفقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية والجهاز التنفيذي جميع أنفاق المحافظة (العجيزي – الخادم – القرشي – ميت حبيش – كوبري الميتين بحي أول وثان طنطا - نفق الدلجمون والجزيرة بكفر الزيات)، للاطمئنان على السيولة المرورية والطرق الرئيسية وصلاحية غواطس الرفع للمياه (غاطس نفق الجزيرة ونفق الدلجمون)، عقب سقوط أمطار غزيرة أمس.



وانتقلت جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن إلى أماكن تجمع المياه، وتم الاستعانة بعربات كسح وشفط المياه من إمكانيات المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، حيث انتشر بالمحافظة سيارات الكسح والشفط على النحو التالي عدد 30 سيارة بمدينة طنطا و21 بمدينة المحلة الكبرى و 7 سيارات بمدينة كفر الزيات مع ماكينات رفع الغاطس بالأنفاق وعدد 16 سيارة بمدينة سمنود وعدد 3 سيارات بمدينة زفتي وعدد 2 سيارة بمدينة السنطة مع عدم وجود أمطار بمدينتي قطور وبسيون، ما أسفر عن استقرار الأوضاع في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة.



ووجه المحافظ الإدارة العامة للمرور بسرعة انتشار عناصرها لضمان عدم تأثر السيولة المرورية بالأحوال الجوية، وأيضاً تفقد المحافظ غرفة العمليات المركزية بالمحافظة واطمأن على تفعيل سيناريوهات التعامل مع الأمطار، ووجه المحافظ شركة الكهرباء للتعامل الفوري والسريع مع أي أعطال تنتج عن سوء الأحوال الجوية حيث أنه تم بالأمس إعادة التيار الكهربائي إلى قرى فيشا سليم وكفر خضر وكفر مسعود وكذلك مغذى خرسيت ودفره الجديدة ومغذي كفر المنشي بشركة كهرباء غرب طنطا ومسجد وصيف وشنره والجميزة ودهتوره بزفتى بشركة كهرباء شرق الغربية التي تم فصل التيار الكهربائي عنها نتيجة للأمطار الغزيرة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والتي جاري استبدالها بخطوط أرضية في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال الخطط الاستثمارية.



وفى نفس الإطار أمر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية بتعليمات مشددة باستمرار رفع درجة الإستعداد وتفعيل خطط الطوارئ والانعقاد الدائم لجميع غرف العمليات على مستوي المحافظة بصفة مستمرة حتى تحسن الطقس.



يذكر أن محافظ الغربية تقدم بالشكر لجميع أعضاء الأجهزة التنفيذية والأجهزة المعاونة على ما بذلوه من مجهود بالأمس واليوم للتصدي لسوء الأحوال الجوية.