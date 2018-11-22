الذهب يتماسك مع تراجع الدولار بفعل تحسن الشهية للمخاطرة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في تداولات هزيلة بسبب عطلة، بعد أن بلغت أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، مع تأثر الدولار سلبًا بتحسن الإقبال على المخاطرة.



وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1227.25 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجلت الأسعار أمس الأربعاء أقوى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر عند 1230.07 دولار للأوقية.



واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1227.6 دولار للأوقية وانخفض الدولار اليوم مع تراجع الطلب على عملات الملاذ الآمن بعد انتعاش الأسهم العالمية في غضون ذلك، وسجلت الأسهم الآسيوية أداء متقلبًا في تعاملات حذرة، وواصلت الصين خسائرها في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق بشأن تباطؤ النمو العالمي في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات التجارية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 14.49 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.5% إلى 845 دولارا للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.2% إلى 1149.77 دولار للأوقية.