"طعون أحداث الدفاع الجوي" و"عنف المطرية".. أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها الحكم في طعون المتهمين بقضية إستاد الدفاع الجوي ومحاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية".





الحكم في طعون المتهمين بقضية إستاد الدفاع الجوي



تصدر محكمة النقض، حكمها في طعن المتهمين في قضية أحداث إستاد الدفاع الجوي التي وقعت قبل مباراة نادي الزمالك وإنبي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعًا من نادي الزمالك.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، عاقبت متهمين بالسجن المؤبد وغرمتهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات لخمسة متهمين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.





محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"



تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار شبيب الضمراني، محاكمة 30 متهمًا فىي أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.



وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

