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الصحة
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:07 ص

عصير البرتقال مفيد لذاكرة الرجال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2405872

أكدت أحدث الأبحاث الطبية أن الحرص على تناول الخضراوات الورقية وعصير البرتقال بانتظام، فضلا عن الفواكه الحمضية، يساهم فى تقليل مخاطر تراجع كفاءة الذاكرة مع مرور الوقت لدى الرجال.

وأوضح "تشانجتشنج يوان"، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "واشنطن" أن أحد أهم العوامل فى هذه الدراسة أننا تمكنا من إجراءها على قطاع كبير من الرجال وتم تتبعهم على مدى 20 عاما، مما يسمح بتحقيق نتائج هامة.. كما تقدم دراستنا المزيد من الأدلة على أن الخيارات الغذائية يمكن ان تكون مهمة للحفاظ على صحة الدماغ.

وقد نظرت الدراسة فى 27842 رجلا بلغ متوسط أعمارهم 51 عاما، وكانوا جميعا من العاملين فى مجال الصحة.. وقام المشاركون فى الدراسة بملء استبيانات عن معدل استهلاكهم للخضراوات والفاكهة وغيرها من الأطعمة التى كانوا يتناولونها على مدار اليوم منذ بدء الدراسة، ثم كل أربعة سنوات لمدة 20 عاما ".

وخضع المشاركون فى الدراسة إلى اختبارات ذاتية مفاهيمهم ومهاراتهم فيما يتعلق بالذاكرة قبل أربعة أعوام على الأقل من نهاية الدراسة، عندما كان متوسط أعمارهم يبلغ 73 عاما.. كما تم تصميم الاختبار لاكتشاف التغيرات التى يمكن أن يلاحظها الأشخاص فى كيفية تذكرهم للأشياء قبل اكتشاف التغيرات من خلال إجراء الاختبارات الإدراكية.. وتشمل التغييرات فى الذاكرة التى تم الإبلاغ عنها من قبل المشاركين، الضعف الإدراكي المعتدل.

وأشارت المتابعة والتحليلات إلى أنه كان لدى 55% من المشاركين فى الدراسة مهارات جيدة فى التفكير والذاكرة، و38% لديهم مهارات، و7 % لديهم مهارات تفكير وذاكرة ضعيفة.. وقد تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات على أساس استهلاك الفاكهة والخضار. بالنسبة للخضار، تناولت المجموعة العليا حوالي ست حصص في اليوم الواحد من الخضراوات، مقارنة بحوالي حصتين لأدنى مجموعة، وبالنسبة للفواكه، تناولت المجموعة الأولى حوالي ثلاث حصص في اليوم.

وكشفت المتابعة أن الرجال الذين استهلكوا معظم الخضروات الورقية كانوا أقل عرضة بنسبة 34 % لتطور مهارات التفكير السيئة، مقارنة بالرجال الذين استهلكوا أقل كمية من هذه الخضروات.

كما لوحظ أن الرجال الذين يشربون عصير البرتقال كل يوم كانوا أقل عرضة بنسبة 47٪ لتطور مهارات التفكير السيئة، مقارنة بالرجال الذين يشربون أقل من حصة واحدة في الشهر.

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عصير البرتقال مفيد لذاكرة الرجال

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