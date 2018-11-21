القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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تكنولوجيا
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:18 م

صاروخ سبيس إكس يستعد لرحلة تجريبية في يناير

صاروخ سبيس إكس
صاروخ سبيس إكس
وكالات
dostor.org/2405634

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، الأربعاء أن أول رحلة لصاروخ من إنتاج شركة (سبيس إكس) مصمم لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية من المنتظر أن ينطلق من مركز كنيدي للفضاء بولاية فلوريدا في السابع من يناير.

والإطلاق التجريبي خطوة حاسمة في برنامج الطاقم التجاري لناسا، والذي يستهدف نقل البشر إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات.

وقالت ناسا إن مركبة الفضاء (كرو دراجون) التابعة لسبيس إكس، والتي ستنقل ثلاثة رواد إلى الفضاء من نفس قاعدة الإطلاق التي أرسلت طاقم أبولو الذي يتألف من 11 فردا إلى القمر عام 1969، ستقوم
بباكورة رحلاتها على متن صاروخ سبيس إكس (فالكون9) في السابع من يناير.

ولم تعلن ناسا عن تفاصيل مسار الرحلة، لكنها قالت إن الاختبار سيوفر بيانات عن أداء (فالكون9) وكبسولة (كرو دراجون) والأنظمة الأرضية وكذلك عن العمليات في المدار والخاصة بالالتحام والهبوط.
وسبيس إكس وبوينج هما المتعاقدان الرئيسيان اللذان اختارهما برنامج الطاقم التجاري بناسا لإرسال رواد إلى الفضاء بحلول 2019، إذ ستستخدم الشركة الأولى مركبتها (كرو دراجون) والثانية (سي.إس.تي-100 ستارتلاينر).

ومنذ توقف برنامج مكاكيك الفضاء الأمريكي في 2011، تعتمد ناسا على روسيا لإرسال رواد إلى المحطة الفضائية، وهي مختبر لأبحاث الفضاء تكلف 100 مليار دولار ويوجد على ارتفاع 402 كيلومتر تقريبا
فوق سطح الأرض.

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