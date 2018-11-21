وزير الري يلتقى بالقيادات الجديدة

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، مع بعض المهندسين الذين تم تكليفهم بالقرار الوزارى الأخير لشغل وظائف قيادية بالجهات المختلفة بالوزارة.

وكان وزير الموارد المائية والري، قد أصدر أول أمس قرارًا وزاريًا رقم 448، بإجراء حركة موسعة للتنقلات والانتدابات شملت 18 مهندسا بمختلف قطاعات الوزارة.

