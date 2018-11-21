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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:13 م

بعد غيابه عن موقعة الأهلي.. لاعبو تونس يصفعون أزارو في "رادس"

بعد غيابه عن موقعة
مصطفى مسلم
dostor.org/2405577

فاز منتخب المغرب على نظيره تونس بهدف دون مقابل، فى اللقاء الودى الذى أقيم على ملعب "رادس"، مساء أمس الثلاثاء، وشهدت المباراة الودية أحداثا ساخنة كانت بدايتها قبل نهاية اللقاء بحوالي 5 دقائق، حيث وجه وهبي الخزري لاعب المنتخب التونسي لكمة عنيفة للاعب وليد أزارو على مستوى الوجه، والحكم المصري، الذي أدار اللقاء لم يوجه ولو إنذار شفوي للاعب.

وبعد صافرة النهاية توجه الحارس طارق بن مصطفى، حارس منتخب تونس، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين، صوب اللاعب فيصل فجر، ووجهوا له لكمات على وجهه، ما تسبب في فوضى بعد اللقاء، امتدت إلى غاية النفق المؤدي لمستودع الملابس.

ولقيت تصرفات المنتخب التونسي التي تتنافى مع قيم الضيافة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمجرد مباراة ودية، ردود فعل غاضبة من قبل الجماهير المغربية والعربية التي تابعت اللقاء، خاصة وأن هذه الأحداث تتكرر بشكل واضح، في أغلب المباريات التي تستقبل فيها الأندية أو المنتخبات التونسية.

وقدم وديع الجريئ، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، اعتذاره الرسمي للاعبي المنتخب المغربي، بعد الأحداث المشينة التي شهدتها المباراة.

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