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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:10 م

فنادق القاهرة كاملة العدد في أعياد رأس السنة

فنادق القاهرة كاملة
فاتن غلاب
dostor.org/2404991

ارتفعت، منذ الآن، إشغالات فنادق القاهرة، وقبل شهر من موعد أعياد الربيع، لتصل نسبة الإشغالات في الوقت الحالي إلي ٨٥ ٪، بينما اكتملت الحجوزات بفنادق القاهرة في الإجازات الرسمية لأعياد الربيع لتصبح كاملة العدد، وفي الوقت نفسة ارتفعت نسب الحجوزات للمدن الساحلية بالسائحين العرب والمصريين استعدادا لقضاء إجازات «شم النسيم»، خاصة بالمدن الساحلية كالإسكندرية والساحل الشمالى والعين السخنة.

وبحسب الأرقام، التي صرح بها مسئولو غرفة الفنادق، فإن نسبة الحجوزات قد تصل إلي ٩٠٪؜، فيما ارتفعت نسب الإشغال في الأقصر وأسوان، علي غير المتوقع، بمناسبة بدء موسم السياحة الشتوي بالتزامن من أعياد رأس السنة، ووصلت نسب الحجوزات خلال شم النسيم فى فنادق العين السخنة والساحل الشمالى نحو 92%، وفنادق الإسكندرية نحو 60%، بينما ستتخطي بشرم الشيخ والغردقة حاجز الـ70%.

وكشف مصدر مسئول بقطاع المتابعة، التابع لوزارة السياحة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن قطاع الفنادق والقرى السياحية بالوزارة بدأ في تشكيل اللجان المكلفة بمراقبة استعدادات الفنادق لأعياد الربيع، ومتابعة الاستعدادات الكاملة للكشف عن الوجبات التى تقدمها بعض الفنادق لزوارها خلال الأعياد.

وأشار إلى أن اللجان المكلفة من قبل قطاع الرقابة مهمتها الأولي التأكد من كافة الاستعدادات للاحتفالات، ابتداء من متابعة صلاحية الأطعمة المقدمة، مؤكدا أن هناك «عقوبات مغلظة» سيتم تطبيقها على الفنادق التى تقدم أسماكًا فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتشكيل لجان الإشرف اليومي علي الفنادق لتفادي اَي ضرر قد يتعرض له السائح خلال قضاء إجازته بالقاهرة في أعياد الربيع.

القاهرة الكبرى
قالت سها الترجمان، عضو غرفة الفنادق ومدير عام فندق هليتون رمسيس، إن نسب الإشغالات في القاهرة حاليا بلغت ٨٠%، وتعتبر أعلي نسبة إشغال مقارنة بنفس التوقيت من الأعوام السابقة، حيث كانت لا تتعدي ٤٠٪؜.

وأشارت الترجمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن نسب الحجوزات فيما يتعلق بأعياد الربيع وصلت إلي ١٠٠٪ في القاهرة، نظرا لزيادة إقبال السائحين الأمريكان والإيطاليين، بالإضافة إلي العرب القادمين من دول الخليج والأردن ولبنان لقضاء احتفالات شم النسيم فى القاهرة، وأيضا لتواجد عدد كبير من الطلاب بالدول العربية المختلفة بالجامعات والمعاهد المصرية المختلفة. وكذلك المؤتمرات التي تبدأ في فصل الشتاء.

وأوضحت أنه منذ ٢٧ ديسمبر المقبل ستكون جميع فنادق القاهرة ووسط البلد كاملة العدد، بحسب المؤشرات الخاصة لحجوزات أعياد الربيع، وكذلك فنادق مصر الجديدة وفنادق الانصراف كالقاهرة الجديدة و٦ أكتوبر.

وأكدت الترجمان أن فندق هليتون رمسيس سيقدم برامج واحتفالات مختلفة خلال احتفالات أعياد الميلاد لتلبية رغبات جميع السائحين، حيث ظهرت أسواق قوية مثل أوكرانيا وبولندا ودول أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بجوار الأسواق التقليدية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا ودول الخليج العربى.

الأقصر وأسوان
قال محمد عثمان، رئيس لجنة الترويج للصعيد، إن نسبة الإشغالات في الأقصر وأسوان في ارتفاع مستمر، بينما ارتفعت نسب الحجوزاتبالفنادق ابتداء من نهاية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الأقصر استطاعت أن تزيد نسب الإشغالات في الفنادق خلال الموسم الحالى، نظرا لزيادة الطلب عليها من بعض الأسواق الجديد، وزيادة الطلب من أسواق ألمانيا والهند والصين واليابان وأمريكا اللاتينية، والدول الاسكندنافية وشرق آسيا بفنادق الأقصر وأسوان، بشكل أعلي من المتوقع، خاصة أنها المدن السياحية الأنسب للاحتفالات بالأعياد في فصل الشتاء، مشيرا إلي أن حركة السياحة الوافدة إلى الأقصر ارتفعت بشكل ملحوظ، والأهم أن الأسواق متنوعة ومرتفعة في الإنفاق.

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