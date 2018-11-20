فيديو.. طالبة تروي تفاصيل إصابتها على يد "سفاح السويس"

قالت مروة عصام، إحدى ضحايا سفاح السويس، إنها كانت في طريق عودتها من الدرس، وفوجئت بشخص يقترب منها فقامت بالابتعاد عنه، إلا أنه لف خلفها بدراجة نارية من الجهة المعاكسة، وأصابها في رقبتها باستخدام "مطوة".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنها سمعت عن سفاح السويس، ولكنها لم تتوقع أن تصبح إحدى ضحاياه، لافتة إلا أنها ركبت تاكسي بعد إصابتها وتوجهت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطالب "الباز"، خلال برنامجه بسرعة إلقاء القبض على سفاح السويس، معلقا: "هو حر طليق الآن وممكن تتعرض أخريات لهذه الأزمة".



