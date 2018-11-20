رواندا تستضيف المنتدى الإفريقى الأول للنمو الأخضر

تستضيف رواندا المنتدى الإفريقى الأول للنمو الأخضر في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من ألف من أعضاء الوفود من جميع أنحاء القارة، لتبادل الخبرات في مجال التنمية الخضراء والتنمية القادرة على مقاومة تغير المناخ.



ونقلت صحيفة «نيو تايمز» في رواندا عن منظمي المنتدى، أن من بين المشاركين مستثمرين وصناع قرار وخبراء في مجال التمويل ضمن آخرين في المنتدى الذي سيعقد في العاصمة كيجالي.



وأشار المنظمون إلى أن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التحول الاقتصادي المستدام والنمو الأخضر كأولوية بالنسبة لإفريقيا.



وينظم المنتدى سلسلة من الشركاء، على رأسهم حكومة رواندا والمعهد العالمي للنمو الأخضر.