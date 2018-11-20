ولى أمر طالبة يعتدى على مدرس بالمعصرة

شهدت مدرسة فاطمة الزهراء بمنطقة وادي حوف بالمعصرة، واقعة مأساوية، إذ اعتدى ولي أمر طالبة، على مدرس بسلاح أبيض "كتر" وإصابته بجرح قطعي في الوجه بسبب رفضه خروج الطالبة مع والدها قبل الموعد الرسمي لانتهاء اليوم الدراسي.



وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من مدير مدرسة بمنطقة وادي حوف، مفاده اعتداء ولي أمر بسلاح أبيض على أحد المدرسين داخل المدرسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية ووالدة إحدى الطالبات بالمدرسة بسبب رفض الأول خروج نجلتها قبل انتهاء اليوم الدراسي، فقامت بالاتصال بزوجها وحضر للاعتداء على المدرس، وقام بضربه بسلاح أبيض بمنطقة الوجه، وتم نقله إلى المستشفى العام.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "محمود. ي" 40 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات