القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
10:34 م

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

حوادث
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:02 ص

ولى أمر طالبة يعتدى على مدرس بالمعصرة

ولى أمر طالبة يعتدى
dostor.org/2403104

شهدت مدرسة فاطمة الزهراء بمنطقة وادي حوف بالمعصرة، واقعة مأساوية، إذ اعتدى ولي أمر طالبة، على مدرس بسلاح أبيض "كتر" وإصابته بجرح قطعي في الوجه بسبب رفضه خروج الطالبة مع والدها قبل الموعد الرسمي لانتهاء اليوم الدراسي.

وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من مدير مدرسة بمنطقة وادي حوف، مفاده اعتداء ولي أمر بسلاح أبيض على أحد المدرسين داخل المدرسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية ووالدة إحدى الطالبات بالمدرسة بسبب رفض الأول خروج نجلتها قبل انتهاء اليوم الدراسي، فقامت بالاتصال بزوجها وحضر للاعتداء على المدرس، وقام بضربه بسلاح أبيض بمنطقة الوجه، وتم نقله إلى المستشفى العام.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "محمود. ي" 40 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»

منذ 3 أيام

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"

منذ أقل من شهر

مغتصب «طفل السلام»: والده أسكننى فى شقته فهتكت عرض ابنه بعد تناول «الاستروكس»

منذ أقل من شهر

شقيق «منتحر الهرم»: قتل نفسه بسبب تقبيل نسيبنا لوالدتنا

منذ أقل من شهر

"الداخلية" توجه قوافل طبية لتوقيع الكشف على المواطنين بالصعيد

منذ أقل من شهر

عاطل يقتل شريكة حياته.. والمؤبد لراعى أغنام تخلص من زوجته

الآن

تعيين الدكتور عادل زين الدين عميدا لهندسة الطاقة بجامعة أسوان

إخماد حريق محدود في فرع الأهلي بمدينة نصر

الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح سجناء تبوك وتسديد ديونهم

"إهداء إلى وزير التعليم".. طلاب رابعة ابتدائي لا يعرفون الله

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

الجبير: تقييم السى.آي.إيه بشأن قتل خاشقجى لا أساس له من الصحة

سقوط مصعد من الطابق الـ 95 في أمريكا ونجاة الركاب

"نظرية المؤامرة".. لماذا سيطر الخوف والقلق على شيخ الأزهر في احتفالية المولد النبوي؟

ألبومات الصور

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

مصر في عزاء الشهيد ساطع النعماني (صور)

البابا تواضروس يكرم المشاركين بأوراق بحثية بمئوية مدارس الأحد

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

الجبير: تقييم السى.آي.إيه بشأن قتل خاشقجى لا أساس له من الصحة

سقوط مصعد من الطابق الـ 95 في أمريكا ونجاة الركاب

"نظرية المؤامرة".. لماذا سيطر الخوف والقلق على شيخ الأزهر في احتفالية المولد النبوي؟

كشكول

أمين عام مساعد البرلمان العربي يؤكد علي «ضرورة الإلتزام بالمهنية الإعلامية»

ألسن عين شمس تاقش 3 روايات إيطالية

ألسن عين شمس تناقش ثلاث روايات إيطالية

مركز الشرق الأوسط يحصل على المركز الأول بعين شمس

ندوة عن جهود الأزهر فى مكافحة التطرف بـ"الإقتصاد المنزلى"

الأمصار

الملك سلمان يرقص مع شباب مدينة تبوك "فيديو"

مقتل ضابط وإصابة آخرين في هجوم مسلح بديالي العراقية

مفاجأة خاصة من أهالي تبوك السعودية إلى الملك سلمان

الرئيس اليمني يوجه الجيش باستكمال تحرير محافظتي الضالع ولحج

بعد مخاوف.. الاتحاد الأوروبي يؤيد مشروع اتفاق بريكست

مرايا الابداع

سيناريو مش كامل لشخص عجوز

اشتياق

ads
منوعات

المغاربة والاحتفال بالمولد النبوى.. طقوس خاصة وعادات متوارثة

العثور على لوحة لإلهة الشغف فى مدينة الرماد

بريطانيا تبني ناطحة سحاب زجاجية على شكل زهرة التوليب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

علماء يخترعون جهازا لقياس نسبة السكر في الدم عبر إشارات ضوئية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎