حلا شيحا: قرار خلع الحجاب حاجة تخصنى ومش محتاجة أشرحها

أعربت الفنانة حلا شيحا عن استيائها بسبب ردود الأفعال القاسية بعد قرار خلعها الحجاب، مشيرة إلى أنها لم تتوقع ما صدر من اتهامات من قبل جمهورها ومتابعيها.



وأضافت "حلا" خلال حلقة برنامج "صاحبة السعادة" والذي يذاع على شاشة "dmc" أن متابعيها تحدثوا عنها فقط دون فهم وجهة نظرها لهذا القرار، مشيرة إلى إنها عندما قررت ارتداء الحجاب كان ذلك بمحض إرادتها وكانت سعيدة جدًا لهذا القرار.



وتابعت: "كنت مرتاحة وكنت محتاجة أقرب من ربنا بصورة معينة، ودى الصورة اللى ريحتني، ولما شيلت الحجاب مطلبتش من الناس إنهم يشيلوا الحجاب، ودى حاجة تخصنى ومش محتاجة أشرحها".





