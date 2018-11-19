الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:43 م
العراق: انتخاب عمار الحكيم رئيسًا لتحالف الإصلاح والإعمار
أ ش أ
dostor.org/2403048
انتخب تحالف الإصلاح والإعمار في العراق، الذي يضم كلا من تحالف "سائرون والنصر والحكمة والوطنية وبعض القوائم السنية"، عمار الحكيم رئيسًا له.
وقال عضو تيار الحكمة الوطني، فادي الشمري - في تصريحات صحفية نقلتها قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الإثنين، إن: "تحالف الإصلاح والإعمار صوت بالإجماع في اجتماعه مساء اليوم على انتخاب زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم رئيسًا للتحالف".
وقال عضو تيار الحكمة الوطني، فادي الشمري - في تصريحات صحفية نقلتها قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الإثنين، إن: "تحالف الإصلاح والإعمار صوت بالإجماع في اجتماعه مساء اليوم على انتخاب زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم رئيسًا للتحالف".