العراق: انتخاب عمار الحكيم رئيسًا لتحالف الإصلاح والإعمار

انتخب تحالف الإصلاح والإعمار في العراق، الذي يضم كلا من تحالف "سائرون والنصر والحكمة والوطنية وبعض القوائم السنية"، عمار الحكيم رئيسًا له.

وقال عضو تيار الحكمة الوطني، فادي الشمري - في تصريحات صحفية نقلتها قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الإثنين، إن: "تحالف الإصلاح والإعمار صوت بالإجماع في اجتماعه مساء اليوم على انتخاب زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم رئيسًا للتحالف".