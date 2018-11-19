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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:43 م

العراق: انتخاب عمار الحكيم رئيسًا لتحالف الإصلاح والإعمار

عمار الحكيم
عمار الحكيم
أ ش أ
dostor.org/2403048

انتخب تحالف الإصلاح والإعمار في العراق، الذي يضم كلا من تحالف "سائرون والنصر والحكمة والوطنية وبعض القوائم السنية"، عمار الحكيم رئيسًا له.
وقال عضو تيار الحكمة الوطني، فادي الشمري - في تصريحات صحفية نقلتها قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الإثنين، إن: "تحالف الإصلاح والإعمار صوت بالإجماع في اجتماعه مساء اليوم على انتخاب زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم رئيسًا للتحالف".

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