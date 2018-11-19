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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:37 م

شاهد الشوط الثانى لمباراة القمة الأوروبية بين ألمانيا وهولندا.. بث مباشر جودة عالية

شاهد الشوط الثانى
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يقدم موقع الدستور خدمة البث المباشر لجميع الاحداث المحلية والعالمية، حيث ننقل لكم من قناة بين سبورت مباراة ألمانيا وهولندا، فى دورى الامم الاوربية فى بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا اليوم الاثنين بتاريخ 19-11-2018 في دوري الأمم الأوروبية يلا شوت مباراة ألمانيا وهولندا يوتيوب مباراة ألمانيا وهولندا.

ويتصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على منتخب هولندا "الوصيف" بينما يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة ليتأكد هبوطه للمستوى الثاني في النسخة القادمة من المسابقة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع فى المستوى الأول إلى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية، تقام في يونيو القادم وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتى نصف نهائى، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقى المنتخبان الخاسران فى مباراة لتحديد المركز الثالث.

وأعلن يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، تشكيلته الأساسية لمواجهة هولندا، اليوم الإثنين، في الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

ويحتاج المنتخب الهولندي لنقطة التعادل على الأقل، لضمان صدارة المجموعة والتأهل للمربع الذهبي، بعد هبوط ألمانيا للمستوى الثاني.

وضمت تشكيلة المانشافت كلًا من:
حراسة المرمى: نوير
خط الدفاع: هوميلز - روديجير - سولي
خط الوسط: كيرير - كيميتش - كروس - شولز
خط الهجوم: ساني - جنابري - فيرنر
من جانبه، أعلن رونالد كومان، مدرب هولندا، تشكيلته التي تضم كلًا من:
حراسة المرمى: سيليسين
خط الدفاع: تيتي - دي ليخت - فان دايك - بليند
خط الوسط: دي يونج - فاينالدوم - دي رون

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بينما هم بالفعل يدخلون إلى هذه المباراة الجماعية النهائية ضدّ الهولندي، ما زال هناك الكثير من الركوب على المباراة البث المباشر لمباراة ألمانيا وهولندا.


رابط سريع كورة لايف مباراة ألمانيا وهولندا من بين الفرق الأربعة التي هبطت من دوري الأمم (أ)، سيبقى الفريقان الأفضل أداءا في صدارة ترتيب التعادل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 - ويمكن لألمانيا أن تسجل بولندا أو كرواتيا في واحدة من تلك النقاط التي فازت بها، كورة HD مباراة ألمانيا وهولندا.

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