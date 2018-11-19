ضبط نحو 3 أطنان مواد كيماوية مجهولة المصدر بمخزن بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، خلال حملاتهم لإحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري، من ضبط المدير المسئول عن مخزن كيماويات وبحوزته طنين و960 كيلو جرام كيماويات مجهولة المصدر.



وردت معلومات إلى ضباط مباحث التموين عن قيام المدير المسئول عن مخزن كيماويات كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك وسط المدينة بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع، وحيازة مواد مجهولة المصدر، بقصد بيعها بالأسواق.



وبعد تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المخزن، وبتفتيشه، عُثر على طنين و960 كيلو جرام كيماويات تُستخدم في صناعة البويات والمنظفات، مجهولة المصدر والبيانات، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



وفي سياق منفصل، أسفرت الحملات المرورية التي قام بها ضباط إدارة المرور بالإسكندرية في دوائر أقسام شرطة المديرية عن ضبط 80 مركبة "توك توك" مخالفة، و12 "تروسيكل"، و8 دراجات نارية، و5 سيارات جميعها مخالف، وتم تحرير المخالفات اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

