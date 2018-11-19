رئيس غينيا الاستوائية يؤكد رغبة بلاده في تطوير التعاون مع السودان

قال رئيس غينيا الاستوائية، تيودور أوبيانج نجوما، إن زيارته للسودان تأتي بغرض تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى التشابه الكبير بين الشعبين، الأمر الذي يسمح بتطوير العلاقات.



وأوضح نجوما - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمباحثات المشتركة بين البلدين اليوم الاثنين، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، برئاسته والرئيس السوداني عمر البشير - أن غينيا تحتفظ بمصالح مشتركة مع السودان، وهي تتطلع لمزيد من التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والاتصالات وبناء القدرات، بجانب تعزيز التعاون في المجالين الأمني والعسكري، مشيرًا إلى التطور السياسي الذي يشهده السودان بفضل النجاح الذي حققه الحوار الوطني، مما انعكس إيجابًا على السلام في دارفور.



وقال إن بلاده تنظر بتقدير للدور الذي يقوم به السودان في حفظ الأمن بالمنطقة، وأكد أن بلاده وانطلاقًا من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، تدعم السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.



ونوه إلى أن تأسيس اللجان المشتركة في مجال الأمن وتبادل المعلومات، يمكن البلدين من التصدي لأي تهديدات أمنية، مؤكدا تطوير التعاون مع السودان في المستقبل القريب نظرا لموارده وإمكاناته في جميع المجالات.