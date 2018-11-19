"ميتسوبيشي" تقترح إقالة غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة

أكدت شركة ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات، أنها تعتزم اقتراح إقالة كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة بعد توقيفه بتهم ارتكاب مخالفات مالية.



وقالت الشركة: "عقب اعتقال غصن، ونظرًا لأن المخالفات المزعومة تتعلق بحوكمة الشركات والالتزام، فسيتم الاقتراح على مجلس الإدارة إقالة غصن فورا".



وجاء ذلك بعد أن قالت شركة نيسان أنها ستقترح إقالة غصن من منصب رئيس مجلس إدارتها فيما ذكرت شركة رينو أن مجلس إدارتها سيلتقي قريبا لبحث مستقبل غصن بعد اعتقاله في طوكيو.