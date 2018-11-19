إسبانيا تقترح على المغرب تنظيم مونديال مشترك مع البرتغال عام 2030

عرض رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، على نظيره المغربي، سعد الدين العثماني، إمكانية تقديم ملف مشترك بين البلدين بالإضافة إلى البرتغال، لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.



وقال موقع "البطولة" المغربي، اليوم الإثنين، نقلا عن صحيفة "إل باييس" الإسبانية، إن رئيس الحكومة الإسبانية اقترح على المغرب تنظيم مونديال مشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال في نسخة عام 2030.



وأوضحت الصحيفة، أن بيدرو سانشيز اقترح هذا الأمر في الرباط، على سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، مشيرة إلى أن السلطات المغربية رحبت بشدة بهذه المبادرة".

وكانت المغرب قد نافست الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك، لتنظيم مونديال 2026، لكنها خسرت في مرحلة التصويت.