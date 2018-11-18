القاهرة : الأحد 18 نوفمبر 2018
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الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:54 ص

فيديو.. سمية الخشاب تكشف حقيقة إصابتها بمرض خطير

سمية الخشاب وأحمد
سمية الخشاب وأحمد سعد
منار إبراهيم
dostor.org/2400511

كشفت الفنانة سمية الخشاب، كواليس أحدث أغنياتها "قلبي يا ناس" التي طرحت منذ أيام عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحققت نجاح كبير وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "سمية" خلال لقائها مع برنامج "MBC Trending"، المذاع على شاشة قناة "MBC4"، إن زوجها المطرب أحمد سعد، صاحب الفضل الكبير في نجاح أغنيتها وخروجها في أفضل صورة، مشيرة إلى أنه بذل مجهود كبير بمساندتها وتشجيعها على خروج الإحساس العالي الذي ظهر خلال الأغنية.

وأضافت سمية الخشاب، أن أغنية "قلبي يا ناس" انتهت من تسجيلها خلال شهر يناير الماضي، ولكنها مؤمنة بأنها طرحت في وقتها المناسب، لافتة إلى أنها كان من المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب بإشارة من المخرج جميل المغازي ولكنها فضل سرعة طرحها وتدرس حاليًا فكرة تصويرها.

واختتمت "سمية" حديثها كاشفة عن حقيقة إصابتها بمرض خطير، قائلة: "لكل الناس اللي كانوا عاوزين يطمنوا عليا أنا الحمد لله بخير دلوقتي كنت أتعرضت لأزمة صحية كبيرة وشيلت الطحال لكن حاليًا الحمد لله في أفضل حال ومبسوطة جدًا أن الأغنية عجبتكوا وأدعولي عشان محضرالكوا مفاجآت كتيرة الفترة الجاية".

 

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