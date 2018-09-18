الحوثيون يحتجزون سيارات إغاثية بوسط اليمن

أفاد مصادر محلية يمنية، اليوم الثلاثاء، بأن ميليشيات الحوثي احتجزت عددا من السيارات التابعة لمنظمات إغاثية بمحافظ إب، وسط اليمن.



وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث"، إن الحوثيين احتجزوا طواقم إغاثية في نقاط تفتيش تابعة لهم، في منطقة مشورة غرب مدينة إب، ومنعتهم من الوصول إلى المديريات المستهدفة غربي المحافظة.



وأشارت إلى أن المتمردين احتجزوا 4 سيارات تابعة لمنظمات دولية ومحلية، من بينها مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة واتحاد نساء اليمن، وهددوا الطواقم الإغاثية بالأسلحة.



من جانبها، أوقفت جميع المنظمات الإغاثية أنشطتها في محافظة إب، بما في ذلك اليونيسف احتجاجا على ذلك، فيما تجري وساطات محلية لاستئناف أنشطتها.



وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من توقيف مواد إغاثية بنقطة مشورة غرب مدينة إب، كانت متجهة إلى مديرية مذيخرة جنوب غرب المحافظة.