"برلمانية" النواب: السيسى حريص على دور قوى للقاهرة داخل إفريقيا

ثمن النائب مهدى العمدة، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المستويين الداخلى والخارجى، وقال إن زيارة الرئيس إلى دولة السودان الشقيقة تؤكد مدى الترابط القوى بين الجانبين.



وأضاف «العمدة» فى تصريح خاص لـ«الدستور» أن الرئيس منذ توليه مقاليد حكم البلاد، وهو حريص علي أن تكون علاقة مصر بجميع الدول جيدة خاصة الدول الإفريقية، كما أنه قطع شوطًا كبيرًا فى تحسين العلاقات مع الدولة الإفريقية، بعدما شهدت حالة من التدهور منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك في "أديس أبابا"، مما أعطي الفرصة وقتها لدول كثيرة أن تتواجد في إفريقيا مثل تركيا وقطر وإسرائيل، وكانت مصر أولي بتلك العلاقات، ولذا منذ تولى السيسى الرئاسة كان حريصًا كل الحرص على أن يكون لمصر دور كبير وقوي داخل الساحة الإفريقية.



وأشار النائب البرلمانى إلى أن اللقاءات المتبادلة بين الرئيس السيسي والرئيس عمر البشير تأتى ترسيخًا وتعزيزًا لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا أن نتائج الزيارة جاءت إيجابية بين الجانبين علي كل الأصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية.



ولفت عضو اللجنة البرلمانية إلى أنه لأول مرة يتم استحداث لجنة داخل مجلس النواب المصرى، وهي لجنة "الشئون الإفريقية" لكي تعزز الخطوات السياسية والجانب الرسمي للدولة مع الجانب الإفريقي، ونجحت اللجنة خلال العامين الماضيين في التواصل بشكل جيد مع السفراء الأفارقة فى مصر لتبادل وجهات النظر معهم، وتوحيد الرؤى في العديد من القضايا التي تهم المنطقة.