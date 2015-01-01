القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:56 ص

العاهل السعودى يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
10:16 م

نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بالخرطوم مع البشير
10:06 م

الأهلى يفشل فى إقناع العين الإماراتى بالتخلى عن الشحات
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

"فيسبوك" يعلن البدء في إزالة المعلومات الخاطئة التي تؤدي للعنف

09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
سياسي
الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:52 م

"برلمانية" النواب: السيسى حريص على دور قوى للقاهرة داخل إفريقيا

النائب مهدي العمدة،
النائب مهدي العمدة،
أشرف لاشين
dostor.org/2256613

ثمن النائب مهدى العمدة، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المستويين الداخلى والخارجى، وقال إن زيارة الرئيس إلى دولة السودان الشقيقة تؤكد مدى الترابط القوى بين الجانبين.

وأضاف «العمدة» فى تصريح خاص لـ«الدستور» أن الرئيس منذ توليه مقاليد حكم البلاد، وهو حريص علي أن تكون علاقة مصر بجميع الدول جيدة خاصة الدول الإفريقية، كما أنه قطع شوطًا كبيرًا فى تحسين العلاقات مع الدولة الإفريقية، بعدما شهدت حالة من التدهور منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك في "أديس أبابا"، مما أعطي الفرصة وقتها لدول كثيرة أن تتواجد في إفريقيا مثل تركيا وقطر وإسرائيل، وكانت مصر أولي بتلك العلاقات، ولذا منذ تولى السيسى الرئاسة كان حريصًا كل الحرص على أن يكون لمصر دور كبير وقوي داخل الساحة الإفريقية.

وأشار النائب البرلمانى إلى أن اللقاءات المتبادلة بين الرئيس السيسي والرئيس عمر البشير تأتى ترسيخًا وتعزيزًا لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا أن نتائج الزيارة جاءت إيجابية بين الجانبين علي كل الأصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية.

ولفت عضو اللجنة البرلمانية إلى أنه لأول مرة يتم استحداث لجنة داخل مجلس النواب المصرى، وهي لجنة "الشئون الإفريقية" لكي تعزز الخطوات السياسية والجانب الرسمي للدولة مع الجانب الإفريقي، ونجحت اللجنة خلال العامين الماضيين في التواصل بشكل جيد مع السفراء الأفارقة فى مصر لتبادل وجهات النظر معهم، وتوحيد الرؤى في العديد من القضايا التي تهم المنطقة.

موضوعات متعلقة

"الجندي": مصر حسنت علاقاتها بالدول الإفريقية بفضل السيسي

"الجندى": خلاف مصر وإثيوبيا حول سد النهضة ليس سياسيًا

نائب حلايب يطالب السيسي بتبنى مبادرة تعزيز الشراكة مع أفريقيا

"الخارجية" من البرلمان: إعداد استراتيجية جديدة لتنمية أفريقيا

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 5 أيام

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ أكثر من شهرين

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

منذ 4 شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ 4 شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ 4 شهر

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

الآن

وزير الزراعة: "الجلد العقدي" في 3 محافظات فقط وليس وباءً

دبابات "T72-b3" السورية تظهر بمرتفعات الجولان

الكهرباء: دراسات الربط بين مصر والسودان انتهت والتنفيذ خلال أشهر

"ترامب" يفاجئ إدارته بدعوة "بوتين" لزيارة واشنطن فى الخريف

الأكثر قراءة

5 معلومات عن محطات الكهرباء التى أعلن عنها السيسي

الشرطة التركية تلقي القبض على أرملة وزير الحرب في "داعش"

الرئاسة العامة لشئون الحرمين تعلن عن وظائف ميدانية للنساء

بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بالساحل الشمالى

ads
ألبومات الصور

جنازة سيف العمارى عضو مجلس الزمالك الأسبق

إنذار بغلق 12 منشأة سياحية في مطروح

بعد رحلة بحث 15 يومًا.. رفع "تابوت الإسكندرية" بالكامل (صور)

بحضور حسن راتب وزاهى حواس.. صالون المحور فى ضيافة فاروق حسنى

نجم الساعة

«حرب كرموز» يفتح الباب أمام مشاركة نجوم «هوليوود» فى الأفلام المصرية

الأكثر قراءة

5 معلومات عن محطات الكهرباء التى أعلن عنها السيسي

الشرطة التركية تلقي القبض على أرملة وزير الحرب في "داعش"

الرئاسة العامة لشئون الحرمين تعلن عن وظائف ميدانية للنساء

بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بالساحل الشمالى

كشكول

ننشر قواعد قبول الشهادة الثانوية الإيطالية بالجامعات

125 ألف طالب يسجلون رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى

الأكاديمية المصرية تؤيد القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة وتطمح لتبني رؤيتها

اتحاد طلاب مدارس الجمهورية يختتم مسابقة "الطالب المثالي للمرحلتين الإعدادية والثانوية"

ننشر قواعد قبول شهادة البكالوريا الفرنسية بالجامعات

الأمصار

وفاة ملياردير روسي بنوبة قلبية بسبب "خبر كاذب"

دراسة: أصحاب هواتف "أندرويد" أقل حظا في الحب.. "آيفون" يكسب

مدير المخابرات الأمريكية: لا نستبعد وجود أجهزة تجسس في كرة بوتين لترامب

الزي السعودي يغلق مطعما والحكومة تستجوب مالكه

بالتفاصيل.. جدول أعمال مهرجان بيبليوس الدولي

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

شجار بين عروسين يتسبب في إلغاء حفل لبريتني سبيرز

"ESPY" تكرم 140 سيدة وفتاة بجائزة الشجاعة

بيع "مدينة الأشباح" بـ1.4 مليون دولار

الصحة

دراسة تحذر: الأشعة المقطعية قد تزيد خطر أورام المخ

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎