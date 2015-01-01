سعد الحريري: تشكيل الحكومة بات قريبًا

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، أن تشكيل الحكومة بات قريبا، وشدد على أهمية احترام التوافق بين معظم المكونات والأحزاب بسبب التنوع والتعددية في لبنان، وقال، خلال لقائه صباح اليوم عددًا من الطلاب اللبنانيين في جامعة IE لإدارة الأعمال في مدريد: "لا يمكن تشكيل حكومة على قاعدة أكثرية وأقلية، وقد جربنا هذا الأمر في الماضي ولم ننجح، لذا فالتوافق هو الحل الوحيد في البلد".



وأضاف: "دوري كرئيس مكلف هو جمع مختلف الأطراف، على الرغم من كل الخلافات السياسية الموجودة والتي يجب علينا أن نضعها جانبًا، ونركز عملنا على النهوض بالبلد وتطوير مختلف القطاعات.. وإذا عدنا إلى الماضي القريب نرى أنه عندما نضع خلافاتنا جانبًا، ننجح في تحقيق العديد من الإنجازات التي تخدم مصلحة لبنان والمواطنين، ولكن لا يمكننا أن ننجح في هذا الأمر إلا إذا بدأنا بمحاربة الفساد فعليا، وهذا أمر مهم جدا".



ولفت إلى أن الشروع بتطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" من شأنه أن يحفّز النمو وينشط الوضع الاقتصادي، الامر الذي سينعكس على الاستقرار في لبنان، والهدف الرئيسي من المؤتمر بالنسبة لنا هو النهوض بالاقتصاد والقيام بمشاريع جديدة للبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات.

