سلطان بن سحيم: قطر تحولت إلى دولة داعمة للإرهاب

أكد المعارض القطرى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، اليوم الجمعة، أن قطر تحولت على أيدى نظام الحمدين إلى دولة داعمة للإرهاب.



وكتب بن سحيم، عدة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "بعد أن كانت بلادنا مسالمة آمنة يضرب بها المثل في الاعتدال والتسامح، تحولت على أيدى نظام الحمدين إلى دولة داعمة للإرهاب.. من سمح لكم بإنفاق مليارات الدولارات من حقوق الشعب القطرى دعمًا للإرهاب وأهله؟!".



وأضاف المعارض القطرى: "دليل آخر يدين النظام القطرى ويكشفه أمام العالم.. ما أكبرها من فضيحة عندما يسجل التاريخ أنك دفعت 1.15 مليار دولار كأكبر فدية فى التاريخ.. ولمن؟! لجماعات إرهابية!".



واستكمل، قائلًا: "قاسم سليمانى تعاونتم معه ودعمتموه.. زعماء الميليشيات تواصلتم معهم ومولتموهم.. وبعد أن كان حلفاؤكم السعودية والإمارات والبحرين.. استبدلتموهم بالحوثيين وحزب الله وجبهة النصرة.. ما أتعسكم وأتعس حلفاؤكم".