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اقتصاد
الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:18 ص

فنزويلا صدرت ذهبا بقيمة 779 مليون دولار إلى تركيا فى 2018

فنزويلا صدرت ذهبا
وكالات
dostor.org/2256196

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاءات الحكومية التركية أن فنزويلا صدرت ما قيمته 779 مليون دولار من الذهب إلى تركيا في 2018، في دليل آخر على أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية يغير نمط تجارته في أعقاب موجة من العقوبات بدأ سريانها العام الماضي.

وقال وزير التعدين الفنزويلي فيكتور كانو إن البنك المركزي يصًدر الذهب إلى تركيا بدلا من سويسرا بسبب مخاوف مرتبطة بالعقوبات، دون أن يحدد الكمية التي يجري تصديرها، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف كانو أن الذهب المصدر إلى تركيا سيعود في نهاية المطاف إلى فنزويلا ليصبح جزءا من محفظة الأصول في البنك المركزي.

ولم يرد البنك المركزي الفنزويلي على طلب للتعقيب.
ومنذ العام الماضي، بدأت فنزويلا، التي تعصف بها أزمة، شراء الذهب من مناجم صغيرة في منطقة الغابات بجنوب البلاد من أجل تعزيز احتياطياتها النقدية المتناقصة.

وقال كانو، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي اشترى 17.6 طن من الذهب من خلال هذه العمليات. ووفقا لبيانات البنك المركزي فإنه يحتفظ باحتياطيات من الذهب قدرها 150 طنا واشترى كميات ضئيلة في السنوات السابقة.

وكل صادرات فنزويلا من الذهب جرى تسجيلها في البيانات الرسمية التركية على أنها "ذهب غير منقى إلى المستوى المعياري" وهو ما يقول تجار إنه يمثل ذهبا لا يصل إلى معيار النقاء البالغ 99.99 في المئة.

وقال كانو إن البنك المركزي الفنزويلي يشتري من المناجم قضبانا من الذهب بدرجة نقاء تتراوح بين 88 بالمئة و98 بالمئة، ويتعين إعادة تنقيتها وتسجيلها "كذهب نقدي" حتى يمكن أن تدخل في احتياطيات فنزويلا وتستخدم في العمليات المالية مستقبلا.

ولا تظهر الإحصاءات التركية أي صادرات للذهب معادة إلى فنزويلا في 2018، ولهذا فإن من المحتمل أن الذهب المنقى يجري بيعه في تركيا أو في أسواق أخرى.

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