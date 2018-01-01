"عبد الدايم" تفتتح المعرض الرابع لمصممى سينوجرافيا المسرح المصرى (صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، المعرض الرابع لمصممى سينوجرافيا المسرح المصرى، والذى يستضيفه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى بمركز الهناجر للفنون، فى الفترة من 19 حتى 31 يوليو الجارى.



وأعربت"عبد الدايم" عن سعادتها بحضور المخرج جلال الشرقاوى الافتتاح، وأشادت بما يقدمه المعرض من لوحات مميزة ونادرة، كما استمعت لشرح مصممى اللوحات المشاركين فى المعرض، بحضور الفنان يوسف إسماعيل مدير عام المسرح القومى، ومصممة الأزياء المهندسة نعيمة عجمى، والدكتور محمد سعد المنسق العام للمعرض.



وقدم مصمم الديكور والإضاءة حازم شبل، والمشرف على المعرض ونائب رئيس الهيئة الدولية لسينوجرافيا، الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم، لتفضلها بافتتاح المعرض، كما وجه الشكر للمخرج خالد جلال، لما يقدمه من دعم لمثل هذه المعارض المتميزة، وألقى الضوء على بعض اللوحات التى شاركت فى عدد من المهرجانات والفعاليات الدولية.



يذكر أن المعرض يشارك فيه أكثر من 30 مصمم من إتجاهات وخبرات وأجيال مختلفة، كما يضم أكثر من 70 لوحة.