القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:56 ص

العاهل السعودى يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

10:16 م

نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بالخرطوم مع البشير
10:06 م

الأهلى يفشل فى إقناع العين الإماراتى بالتخلى عن الشحات
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

"فيسبوك" يعلن البدء في إزالة المعلومات الخاطئة التي تؤدي للعنف

09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
الثقافة
الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:16 ص

"عبد الدايم" تفتتح المعرض الرابع لمصممى سينوجرافيا المسرح المصرى (صور)

عبد الدايم تفتتح
نضال ممدوح
dostor.org/2256123

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، المعرض الرابع لمصممى سينوجرافيا المسرح المصرى، والذى يستضيفه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى بمركز الهناجر للفنون، فى الفترة من 19 حتى 31 يوليو الجارى.

وأعربت"عبد الدايم" عن سعادتها بحضور المخرج جلال الشرقاوى الافتتاح، وأشادت بما يقدمه المعرض من لوحات مميزة ونادرة، كما استمعت لشرح مصممى اللوحات المشاركين فى المعرض، بحضور الفنان يوسف إسماعيل مدير عام المسرح القومى، ومصممة الأزياء المهندسة نعيمة عجمى، والدكتور محمد سعد المنسق العام للمعرض.

وقدم مصمم الديكور والإضاءة حازم شبل، والمشرف على المعرض ونائب رئيس الهيئة الدولية لسينوجرافيا، الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم، لتفضلها بافتتاح المعرض، كما وجه الشكر للمخرج خالد جلال، لما يقدمه من دعم لمثل هذه المعارض المتميزة، وألقى الضوء على بعض اللوحات التى شاركت فى عدد من المهرجانات والفعاليات الدولية.

يذكر أن المعرض يشارك فيه أكثر من 30 مصمم من إتجاهات وخبرات وأجيال مختلفة، كما يضم أكثر من 70 لوحة.

"عبد الدايم" تفتتح المعرض الرابع لمصممى سينوجرافيا المسرح المصرى (صور)
"عبد الدايم" تفتتح المعرض الرابع لمصممى سينوجرافيا المسرح المصرى (صور)
"عبد الدايم" تفتتح المعرض الرابع لمصممى سينوجرافيا المسرح المصرى (صور)
"عبد الدايم" تفتتح المعرض الرابع لمصممى سينوجرافيا المسرح المصرى (صور)
"عبد الدايم" تفتتح المعرض الرابع لمصممى سينوجرافيا المسرح المصرى (صور)
موضوعات متعلقة

خالد جلال يفتتح معرض «عندما تتحدث الألوان» بالهناجر

الرئيس يجدد الثقافة في "عبد الدايم" بالثقافة

طنطا تتزين لاحتفالات الثقافة بثورة 30 يونيو بافتتاح المركز الثقافي (صور)

وزيرة الثقافة: مركز طنطا الثقافي شريان جديد في قلب الدلتا

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية

منذ أقل من شهر

محمد آدم: خسرت كل شىء.. وأكاد أتضور ‏جوعًا من أجل الشعر

منذ شهر

حدث غدًا.. قصة مسرحية بخط يد الإذاعى أحمد سعيد

منذ أقل من شهرين

الليلة.. مدحت صالح في سهرة رمضانية بدار الأوبرا

منذ أكثر من شهرين

أشرف زكى نائبًا لرئيس أكاديمية الفنون

منذ أكثر من شهرين

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى

الآن

رئيس الوزراء يستجيب لـ«الدستور»: تخصيص 125 ألف فدان للإسكان الاجتماعى ببورفؤاد

خاص.. نص دعوى تطالب أمير قطر بدفع 150 مليون دولار لـ5 من أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

هاني سرى الدين: يجب إعادة هيكلة إدارة "57357" (حوار)

عمر البشير يقيم مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس السيسي

الأكثر قراءة

العاهل السعودى يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

ads
ألبومات الصور

إخلاء محيط "تابوت الإسكندرية" استعدادًا لنقله من مكانه

بالصور.. استلام مستشفى "المنصورة العام" الجديد فى ديسمبر

بالصور.. رئيس مركز شربين يدرس إنشاء مركز تكنولوجى

بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة بشربين

ads
نجم الساعة

«حرب كرموز» يفتح الباب أمام مشاركة نجوم «هوليوود» فى الأفلام المصرية

الأكثر قراءة

العاهل السعودى يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

كشكول

التعليم : أسئلة مدارس المتفوقين مطابقة للمواصفات المركز القومي

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة «الأهرام الكندية»للثانوية المصرية

اعلان نتائج أقسام العمارة والميكانيكا في هندسة الأزهر

مسئول "بخريجي الأزهر": نؤهل علماء ليبيا لمواجهة التطرف

حجازي وكيلا لمديرية التعليم بالقاهرة لشئون الأدارات

الأمصار

ياسمين علي تصرف جمهور قرطاج عن أبّو بـ"3 دقات"

قريبا.. علاج جديد لمرضى الزهايمر

مهرجان وهران الجزائري يكرم شادية وهنيدي

أعداد فهود الثلج تتزايد في أنحاء الصين

دموع تمثال السيدة العذراء.. لغز حيّر الكنيسة في المكسيك

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

صلاح ينشر صورا جديدة على شواطئ جزر المالديف

ميرهان عمرو.. أول مراسلة فى المونديال: دخلت التاريخ ‏بالصدفة

سألنا مراسلى روسيا: «البوس كان بجد ولا كده ‏وكده؟» ودي الإجابات

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

محضر ضد طبيبة بمستشفى دهب: "خلعت ضرس العقل السليم"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎