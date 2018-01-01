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الخميس 19/يوليه/2018 - 09:37 م

عمر البشير يقيم مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس السيسي

الرئيس السوداني
الرئيس السوداني عمر البشير
أ ش أ
dostor.org/2255995

أقام الرئيس السوداني، عمر البشير، مأدبة عشاء مساء اليوم الخميس، تكريما للرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة للسودان تستغرق يومين.

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