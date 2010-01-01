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الخميس 19/يوليه/2018 - 05:51 م

انريكي مدرب إسبانيا الجديد يعد بالتطوير وبمفاجآت في التشكيلة

انريكي
انريكي
وكالات
dostor.org/2255731

قال لويس انريكي المدرب الجديد لمنتخب اسبانيا لكرة القدم اليوم الخميس، إن رؤيته تعتمد على إحداث "تطوير وليس ثورة" ووعد مدرب برشلونة السابق بالكثير من المفاجآت في أول تشكيلة يعلنها.
وتشتهر إسبانيا، بطلة العالم في 2010، بطريقة التيكي تاكا القائمة على الاستحواذ على الكرة والتمرير السريع، لكنها واجهت صعوبات في نسخة كأس العالم الأخيرة في روسيا، رغم أنها خاضت البطولة
ضمن المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب.
وأصيب المنتخب بحالة من الفوضى بعد إقالة يولن لوبتيجي المدرب السابق عشية انطلاق البطولة بعد أن أعلن موافقته على تدريب ريال مدريد، وتولى فرناندو هييرو المسئولية بصفة مؤقتة.
وحققت إسبانيا فوزا واحدا في دور المجموعات أمام إيران قبل أن تودع البطولة من دور الستة عشر أمام روسيا صاحبة الأرض والضيافة.
وقال انريكي في مؤتمر صحفي: "لن تكون هناك ثورة بل تطوير. يمكن تطوير أسلوب اللعب دون تغييره كما فعلت مع برشلونة.
"كرة القدم هي تطور مستمر وسنتطلع لفعل ذلك. يمكننا أن نلعب كرة قدم جيدة مع وجود نزعة هجومية مع التحكم في الكرة والقدرة على إزعاج منافسينا وهذه أشياء يلزمنا تطويرها أيضا".
سبق لانريكي أن درب برشلونة في الفترة ما بين 2014 إلى 2017 وفاز معه بلقب الدوري المحلي مرتين ودوري أبطال أوروبا في 2015.
وقال: إنه سيضم اللاعبين لتشكيلة منتخب إسبانيا استنادا إلى اللياقة البدنية وطريقة اللعب وليس السمعة والشهرة.
وأضاف: "ليس بإمكاني الانتظار حتى أعلن تشكليتي الأولى التي ستتضمن الكثير من المفاجآت.
"هذا مؤكد. أعدت قائمة من 70 لاعبا.
"من الأفضل لهم ألا يعرفوا ما إذا كان سيتم ضمهم أم لا ولم أتحدث إلى أي لاعب بعد".

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