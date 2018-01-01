القضاء الإسباني يسحب مذكرة الاعتقال الدولية ضد الكتالونيين

قرر القضاء الإسباني سحب مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة ضد حاكم إقليم كتالونيا المقال، كارليس بيجديمونت، ومستشاريه الخمس، ممن وجهت إليهم اتهامات بالتمرد والاختلاس والتحريض ضد السلطة.



من جانبه، أعلن القاضي بابلو لارينا، اليوم الخميس، إلغاء مذكرات التوقيف الدولية ضد السياسيين الستة الانفصاليين الكتالونيين المطلوبين بتهم التمرد، بمن فيهم الرئيس الإقليمى السابق، كارليس بيجديمونت، وهو ما تعتبره الحركة الانفصالية الكتالونية انتصارًا كبيرًا ضد السلطات المركزية الإسبانية.



وتتعلق هذه الاتهامات بالاستفتاء غير القانوني الذي أجرته الحكومة الإقليمية في كتالونيا على الاستقلال عن إسبانيا، وإعلان استقلال أحادي الجانب لاحقا من قبل البرلمان الإقليمي الذي يسيطر عليه الانفصاليون.



وينطوى القرار على إبطال ضرورة تسليم السياسيين الستة فيما يحق لهم التحرك بحرية خارج حدود المملكة، ولكن تظل الأوامر المعنية بالأمر سارية المفعول، بحيث يتم اعتقالهم فى حالة العودة إلى المملكة الإسبانية.



ويأتى قرار القاضى لارينا على غرار إعلان المحكمة الألمانية تسيلم الحاكم الكتالوني المقال بتهمة الاختلاس فقط مع التحفظ على "تهمة التمرد" التى وجهها القضاء الإسباني ضد بيجديمونت، والتى تعد غير معترف بها في ألمانيا.