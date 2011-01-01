رسميًا.. "حماس" توافق على المقترح المصرى للمصالحة الفلسطينية

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حامس الفلسطينية، عباس كامل وزير المخابرات المصرية، منذ قليل، وأبلغه بموافقة الحركة على الورقة المصرية للمصالحة، التي قدمت إلى الوفد في زيارته الأخيرة للقاهرة، الأسبوع الماضي، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.



كما تحدثا عن التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، والمصالحة، والتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد القطاع المحاصر.



وأكد موسى أبومرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، مساء أمس الأربعاء، أن الحركة وافقت على المقترح المصري للمصالحة، قائلًا: "المقترح يستند إلى اتفاق القاهرة 2011، ويطبق بالتزامن في إطار زمني محدد، ويبدأ المقترح برفع العقوبات عن قطاع غزة، وعودة الوزراء مع التزامهم بالبنية الحالية وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة، وتسليم حماس الجباية الداخلية بعد الأخذ بالاعتبار رواتب موظفي الأمن، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، بالإضافة إلى تفعيل المصالحة المجتمعية واجتماع اللجان الأمنية بالإضافة إلى توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي تحت إشراف مصري".