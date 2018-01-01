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الخميس 19/يوليه/2018 - 11:49 ص

سهر الصايغ: "سك على إخواتك" عمل فني متكامل العناصر

سهر الصايغ
سهر الصايغ
أ ش أ
dostor.org/2255144

أكدت الفنانة سهر الصايغ أن مسلسل "سك على إخواتك" الذي عرض في رمضان الماضي، عمل فني متكامل العناصر أعجب به جمهور كبير وشاهده يوميًا، وقالت الصايغ إنها سعيدة جدا لردود الأفعال على العمل، لافتة إلى أن عوامل عدة جذبتها للعمل منها أنه أولى تجاربها في الكوميديا التي لم تقدمها من قبل.

وأشارت - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - إلى أن المسلسل يناقش إحدى القضايا المهمة لكن بأسلوب خفيف ومرح، متمنية أن تكون رسالة العمل وصلت إلى الجمهور بوضوح، مضيفة أنها لا تهتم بمحاولة البعض الهجوم على العمل، أو ترويج الشائعات حوله.

وأكدت أن أكثر ما يهمها هو مشاركتها بدور جيد في عمل فني متكامل العناصر، ومع نجم مثل علي ربيع يتمتع بشعبية كبيرة، لافتة إلى أن كواليس المسلسل من أحلى الكواليس التي عاشتها في حياتها، منوهة إلى أن هذا العمل من أقرب الأعمال إلى قلبها وحزنت لحظة الانتهاء من تصويره، لأنها استمعت جدًا بأجواء المرح التي كانت تسود العمل.

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