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الخميس 19/يوليه/2018 - 09:53 ص

صحيفة ألمانية: دول المنشأ لا تخلو من قصور يتعلق بحقوق الإنسان

صحيفة ألمانية: دول
وكالات
dostor.org/2254924

قالت صحيفة شتوتجارتر ناخريشتن الألمانية إن على الدولة التي تقر في المادة الأولى بدستورها على حرمة الكرامة الإنسانية أن تتعامل وفقا لهذا المبدأ "حتى في تعاملها مع المهاجرين الذين دخلوا البلاد بدون إذن السلطات، بل ومع المهاجرين المجرمين أنفسهم".

وأضافت الصحيفة في عدد اليوم الخميس: "الحقيقة كالتالي: لا تخلو الدول التي اعتبرتها ألمانيا دول منشأ آمنة من نقاط ضعف في سياستها الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن المراقبين الجادين لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية أو منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان لا
يذكروا أدلة على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بعدد كبير، أو أن هذه الانتهاكات تمثل سمات للنظام في هذه الدول، ولا بد من احترام ذلك".

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت أمس عزمها تصنيف تونس والجزائر والمغرب وجورجيا "دول منشأ آمنة"، بغرض تسريع إجراءات لجوء للوافدين من تلك الدول، وترحيل اللاجئين المرفوض طلبات لجوئهم إليها بسهولة.

ووافق مجلس الوزراء الألماني، أمس الأربعاء، على مشروع قانون ينص على ذلك، وهو ما يعارضه حزبا "الخضر" و"اليسار".

يشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وكانت محاولة سابقة للحكومة الألمانية باءت بالفشل أمام مجلس الولايات عام 2017، وبحسب بيانات مجموعة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية، فإن مشروع القانون الجديد يسمح للذين بدأوا عملا أو تدريبا مهنيا بالبقاء في ألمانيا.

وانتقد ساسة من المعارضة مشروع القانون، حيث قال زعيم الخضر روبرت هابيك أمس إن دول المغرب العربي ليست آمنة لكثير من الناس، موضحا في تصريحات لصحف مجموعة "دويتشلاند" أن الصحفيين والأقليات والمثليين جنسيا ليسوا في مأمن من الاضطهاد والاعتقال في دول المغرب العربي.

وبجانب دول الاتحاد الأوروبي، تصنف ألمانيا غانا والسنغال والبوسنة والهرسك ومقدونيا وصربيا ومونتنيجرو وألبانيا وكوسوفو دول منشأ آمنة.

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