متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك يشهد رقمًا قياسيًا فى عدد الزوار

سجل متحف المتروبوليتان للفنون الشهير فى نيويورك رقما قياسيا بلغ 7.35 مليون زائر فى العام المالى المنصرم، بعد أربعة أشهر من فرض رسوم دخول إلزامية.



وغطت أرقام الحضور للسنة المالية المنتهية فى 30 يوليو العام الماضي، المقر الرئيسى للمركز الثقافى فى نيويورك، ومتحف "كلوستر"فى شمال مانهاتن، ومتحف بروير"المتخصص فى الفن الحديث والمعاصر".



وصرح أحد القائمين على متحف المتروبوليتان بأنه كان أعلى حضور فى تاريخ المتحف للسنة المالية الحالية، وأرجع ذلك إلى حد كبير إلى معرض مايكل أنجلو الذى زاره مايقرب من 702،516 زائرا فى الفترة من نوفمبر 2017 إلى فبراير 2018.



ويعتبر متحف المتروبوليتان من أكبر المعالم السياحية فى مدينة نيويورك، عاصمة المال والترفيه فى الولايات المتحدة، والتى تشهد ثمانى سنوات متتالية من النمو السياحى.