إعادة عرض "سقط صدفة" المسرحى بالمركز الفرنسى

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

حالة من الغضب تنتاب رواد محطة سراى القبة بالخط الأول لمترو الأنفاق، يوميًا، فمنذ يوم الخميس الماضي، يتوقف القطار بالمحطة لمدة تترواح من 10 إلى 15 دقيقة، مما يؤدى لتزايد أعداد المواطنين داخلها المحطة، ...