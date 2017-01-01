إعادة عرض "سقط صدفة" المسرحى بالمركز الفرنسى
ينظم المركز الثقافى الفرنسى٬ حفل فني لتكريم العروض الفائزة بالنسخة الأخيرة٬ من مهرجان الشباب المبدع "آفانسين 2017" بإعادة العرض الفائز بجائزة المركز الأول بالمهرجان "سقط صدفة"، وذلك في تمام السابعة من مساء، اليوم الخميس٬ على خشبة المركز الثقافى الفرنسى في المنيرة.
فاز عرض "سقط صدفة" بجوائز: أفضل أداء جماعي لمجموعة الممثلين٬ أفضل درماتورج٬ أفضل مخرج مكرر.
العرض من بطولة: إيهاب عشماوى٬ أحمد مهران٬ مينا سامى٬ مروة محمد٬ محمد حسن٬ أيمن عبدالعزيز.
العرض مستوحى من "موت فوضوى صدفة" لـ داريو فو٬ دراماتورج، وإخراج إسماعيل إبراهيم.