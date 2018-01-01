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تفاعلي الدستور
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:26 م

وحشية وتعذيب "الدستور" تحقق فى واقعة تعذيب وإهمال حيوانات حديقة بني سويف (تفاعلي)

وحشية وتعذيب الدستور
عبير جمال
dostor.org/2254493

وقائع إهمال جثيمة وتعديات على الحيوانات الموجودة فى حديقة الحيوان ببنى سويف، تم رصدها من قبل أحدى المواطنات التى نشرت ملاحظاتها وما لديها من صور وفيديوهات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك مما أثار ردود أفعال غاضبة، وصلت الى حد التعاطف مع كوبرى الثعبان التى قيل أن فمها تم لصقه بمادة لاصقة حتى لا تؤذى المهور الذى يشاهدها بلا أى حواجز ويلتقط معها الصور التذكارية.

ملف حدائق الحيوان بالأقاليم ملف مليء بالتفاصيل والمشاكل ودائما ما يتردد مثل هذه الوقائع بين الحين والأخر، "الدستور" تواصلت مع صاحبة الفيديو ومسئولي حدائق الحيوان بوزارة الزراعة ومواجهة الطرفين أملا في الوصول إلى الحقيقة أو الوصول إلى حل حال إثبات صحة الواقعة.

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