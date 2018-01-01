"تنمية المشروعات" يوقع عقودًا مع 9 جمعيات أهلية بـ15 مليون جنيه

وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 9 عقود جديدة؛ لتمويل مشروعات متناهية الصغر مع عدد من الجمعيات الأهلية في 5 محافظات (الشرقية، المنيا، بنى سويف، قنا وسوهاج).



وقالت نيفين جامع، في بيان الأربعاء، إن القيمة الإجمالية للعقود تبلغ 15 مليون جنيه وفرها جهاز تنمية المشروعات من خلال عدة اتفاقيات تم إتاحتها نتيجة لجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهي اتفاقية "صندوق خليفة لتطوير المشاريع"، واتفاقية الصندوق العربي واتفاقية الأوبك -المرحلة الثانية.



وأضافت أنه من المتوقع أن يتيح التمويل المقدم لهذه الجمعيات تنفيذ ما يقرب من 1500 مشروع متناهي الصغر مما يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظات المعنية، حيث يصل حجم القرض متناهى الصغر للعميل النهائي إلى 10 آلاف جنيه، على أن يتم توجيه نسبة 25% على الأقل من إجمالي قيمة تلك العقود للمشروعات المملوكة للسيدات أو تكون المرأة المستفيد الرئيسي منها خاصة المرأة المعيلة، وذلك بهدف دعمهن اقتصاديا واجتماعيا.



وأشارت إلى أن الجهاز يسعى دائما إلى التوسع في تقديم الدعم اللازم لإقامة المشروعات متناهية الصغر سواء الفني أو المالي بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الكفاءة والخبرة والمنتشرة بالقرى والأحياء في جميع محافظات الجمهورية؛ بهدف إتاحة هذه المشروعات للفئات الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة ما يعمل علي تحسين مستواهم المعيشي وتوفير فرص عمل مستقرة وذات مردود اقتصادي.