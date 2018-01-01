تخصيص وحدات بالإسكان الاجتماعي لعرض الأثاث الدمياطي

قال محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافقت على إتاحة عدد من الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي المنتشرة بأرجاء الجمهورية، لاستخدامها لعرض منتجات صغار الصناع من الأثاث الدمياطي تحت شعار (صنع في دمياط).



وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم، أن تلك الوحدات سيكون لها حق انتفاع لمدة ستة أشهر يتم سدادها من قِبل العارض كتأمين للوحدة في حال حدوث أي تلفيات، ويتم استردادها بعد انتهاء المدة المحددة، على أن تظل الوحدة مملوكة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.



وأكد أن تلك المبادرة تعد إحدى أهم المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا بهدف فتح آفاق جديدة لتسويق الأثاث الدمياطي، مضيفا: أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بديوان عام المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة ومعرض (فيرنكس - دمياط)، فضلا عن المعارض التي يتم إقامتها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.