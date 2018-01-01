القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
محافظات
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:43 م

تخصيص وحدات بالإسكان الاجتماعي لعرض الأثاث الدمياطي

الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه
أ ش أ
dostor.org/2254429

قال محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافقت على إتاحة عدد من الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي المنتشرة بأرجاء الجمهورية، لاستخدامها لعرض منتجات صغار الصناع من الأثاث الدمياطي تحت شعار (صنع في دمياط).

وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم، أن تلك الوحدات سيكون لها حق انتفاع لمدة ستة أشهر يتم سدادها من قِبل العارض كتأمين للوحدة في حال حدوث أي تلفيات، ويتم استردادها بعد انتهاء المدة المحددة، على أن تظل الوحدة مملوكة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.

وأكد أن تلك المبادرة تعد إحدى أهم المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا بهدف فتح آفاق جديدة لتسويق الأثاث الدمياطي، مضيفا: أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بديوان عام المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة ومعرض (فيرنكس - دمياط)، فضلا عن المعارض التي يتم إقامتها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

32 شاشة لبث مباريات كأس العالم مجانًا في الوادي الجديد

منذ أقل من شهرين

بالصور.. أمسية شعرية بقرية برديس بحضور «الجعفرى» و«رجب»

منذ أكثر من شهرين

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)

منذ أكثر من شهرين

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»

منذ أكثر من شهرين

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية

منذ 3 شهر

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا

الآن

إيطاليا تشيد بتعاون السلطات المصرية للتوصل لـ"مرتكبى حادث ريجينى"

حماس تعلن موافقتها على الرؤية المصرية لاتمام المصالحة

رسميا.. الأمن يوافق على خطة الجبلاية لعودة الجماهير للمدرجات

شرم الشيخ والقاهرة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

كشكول

فريقان للتطوير في جامعة بنها

40 بحثاً يناقشها مؤتمر طب بيطري بنها

طب بيطري بنها: 32 طالباً وطالبه يحصلون علي الامتياز مع مرتبة الشرف

تعرف على مواعيد المسح الطبي لفيروس سي بكليات جامعة عين شمس

مسابقة لاختيار ١٠٨ قيادة بوزارة التعليم طبقا لقانون الخدمة المدنية

الأمصار

20 دولة تشارك في بطولة «فاطمة بنت مبارك» لرماية السيدات

لماذا زار مانديلا مصر "حافيا"؟.. تعرف على السبب

بين اللعنة ووجود الأسكندر.. القصة الكاملة وراء لغز تابوت الأسكندرية

المشاكس "نيلسون مانديلا".. رئيس متهم بالخيانة العظمى

لو كان موجودا.. كيف كان سيتعامل مانديلا مع سياسات ترامب؟

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

"ندى" ترقص على نغمات لا تسمعها

ديلي تليجراف: "الأوميجا 3" الموجودة بالخضروات تحمى القلب

سر قرار إجراء إحصاء لعدد القطط في أمريكا

الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎