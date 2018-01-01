سحر نصر: مصر تعمل على تشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة

عرضت مصر المراجعة الطوعية الثانية بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور ممثلين عن 54 دولة.



وذكرت وزارة الاستثمار المصرية في بيان اليوم، أن ممثلي الدول أشادوا بنجاح الاقتصاد المصرى والخطوات التى اتخذتها مصر فى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال.



وضم الوفد المصري سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والسفير محمد ادريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.



وقالت سحر نصر إن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، ولذلك نفذت إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.



وأشارت الوزيرة، إلى أن استراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي وواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة.