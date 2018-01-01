رنا سماحة تتنافس على جوائز المسرح القومى بـ"كوميديا البؤساء"

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

شهدت قاعة الدكتور أحمد أمين حمزة بكلية علوم جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى شباب الباحثين الثامن الذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة. يهدف الملتقى إلى ...