رنا سماحة تتنافس على جوائز المسرح القومى بـ"كوميديا البؤساء"
تتنافس الفنانة الشابة رنا سماحة على جوائز المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ11 ولأول مرة كممثلة ومطربة حيث تم اختيار مسرحيتها "كوميديا البؤساء".
مسرحية "كوميديا البؤساء" إنتاج فرقة المسرح الكوميدى وإخراج مروة رضوان عن رواية البؤساء لفيكتور هيجو وأشعار أحمد حسن رؤوف وموسقى وألحان محمد الصاوى ومصمم الديكور والإضاءة عمرو الأشرف ومصمم الملابس نعيمة العجمى ومصمم الاستعراضات رشا مجدى.
والمسرحية بطولة محمود عزت ورامى الطمبارى ومحمد عبده وعمرو كمال بدير وإيهاب الزناتى ومحمود خالد ومريم البحراوى ورانيا النجار ومحمد حسن رمضان ومايا ماهر وزينا زين وأكرم عمران ويوسف ذكرى.