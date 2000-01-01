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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:13 ص

"تويتر": إجراءات صارمة ضد الحسابات المزيفة

تويتر: إجراءات صارمة
وكالات
dostor.org/2253434

علقت شركة "تويتر" ما لا يقل عن 58 مليون حساب لمستخدمين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، وفقًا لبيانات حصلت عليها الأسوشيتد برس.

ويسلط هذا الرقم الضوء على موقف الشركة الجديد العدائي ضد الحسابات الخبيثة أو المشبوهة، في أعقاب جهود التضليل الروسية خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وجاء عدد الحسابات المعلقة من آلية "فايرهوز"، وهي عبارة عن تدفق للبيانات توفرها الشركة للأكاديميين والشركات وغيرهم ممن هم على استعداد لدفع ثمنها.

والأسبوع الماضي، أكد "تويتر" أنه علق 70 مليون حساب في مايو ويونيو.

ويثير العدد الهائل من عمليات التعليق تساؤلات، حول ما إذا كان من الممكن أن تؤثر هذه الإجراءات الصارمة على نمو مستخدمي "تويتر" وما إذا كان على الشركة تحذير المستثمرين في وقت سابق.

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