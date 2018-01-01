نوفاك: روسيا مستعدة للمحادثات الثلاثية حول الغاز

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة بشكل بناء للمحادثات الثلاثية حول الغاز، مع أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، وتنتظر نفس الاستعداد من المشاركين الآخرين.



وقال نوفاك للصحفيين: "عموما نحن مستعدون بشكل بناء، ونأمل من جميع أطراف النقاش أن تحاور بخصوص القضايا الراهنة بهذه الروح".



وامتنع نوفاك عن الإجابة عن سؤال حول حجم نقل الغاز المحتمل عبر أوكرانيا بعد عام 2019.



وستعقد محادثات ثلاثية الأطراف بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في برلين، اليوم الثلاثاء، حيث ستتم مناقشة استمرار نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد عام 2019.



وكما هو متوقع، سيحضر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية لاتحاد الطاقة ماروس شيفوفيتش، وممثلو أوكرانيا و"غازبروم" و"نفطوغاز".