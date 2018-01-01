15.5 مليون جنيه أرباح "القاهرة للخدمات التعليمية" فى 9 أشهر

كشفت إدارة الإفصاح بالبورصة عن ارتفاع أرباح شركة القاهرة للخدمات التعليمية خلال التسعة أشهر المنتهية في مايو الماضى بنسبة 9% وفقًا لمؤشرات القوائم المالية.



وأوضحت الشركة، منذ قليل، أنها حققت أرباحًا بلغت 15.5 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى مايو 2018، مقابل أرباح بلغت 14.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق للشركة.



وزادت إيرادات الشركة التعليمية خلال الفترة إلى 44.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 37.09 مليون جنيه بالفترة المقارنة.



