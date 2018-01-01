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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:43 ص

ابنة سيندى كرفورد تسير على خطى والدتها وتنضم لنادى عارضات الأزياء

سيندى كروفورد وابنتها
سيندى كروفورد وابنتها
أ ش أ
dostor.org/2252122

انضمت مؤخرا كايا جربر (16 عاما) ابنة النجمة الأمريكية عارضة الأزياء الشهيرة سيندى كروفورد إلى "نادى عارضات الأزياء"، بعد العرض الذى قدمته فى 4 يوليو الجارى في باريس.

وقالت العارضة الناشئة "إن والدتها قد أعطت لها العديد من النصائح التى تساعدها فى حياتها المهنية الجديدة، ومنها أن عليها احترام الآخرين في تعاملاتها مع التعرف على طبيعة شخصية العاملين معها من مصور إلى مساعد المخرج، وأن يكون ذهنها صافيا أثناء تقديم عرض الأزياء ولا تلتفت للحضور".

جدير بالذكر أن النجمة سيندى كروفورد تمتلك حاليا متجرا للملابس وأدوات التجميل في لوس أنجلوس.

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