دراسة طبية: القرفة تساعد على مكافحة العدوى

أفادت دراسة طبية إلى فعالية القرفة في مكافحة والوقاية من العدوى، وذلك فى الوقت الذى تشير فيه منظمة الصحة العالمية إلى تنامي أزمة مقاومة المضادات الحيوية باعتبارها واحدة من أكبر التهديدات للصحة العالمية والأمن الغذائى والتنمية، لذلك فمن الأهمية بمكان أن نجد طرقا لمعالجة العدوى بفعالية دون استخدام المضادات الحيوية.



وقالت الدكتورة سانجيدا توربا الأستاذ بجامعة (سوينبيرن) للتكنولوجيا في أستراليا "إن الدراسة أكدت تمتع القرفة بنشاط مضاد للميكروبات من زيت القرفة الأساسى، ولكنها للأسف لا تستخدم على نطاق واسع فى صناعة المستحضرات الصيدلانية".



وركز الباحثون على وجه الخصوص على عنصر فى زيت القرفة يعرف باسم (سينا مالديهيد - CAD)، وهو مسؤول عن طعم ورائحة القرفة المميزتين، مشيرين إلى أن هذا الزيت قادر على تفكيك الأغشية الحيوية، وهى طبقات لاصقة غالبا ما تكون مسؤولة عن العدوى المستمرة التى لا تستطيع حتى المضادات الحيوية أن تقضى عليها، وقد أثبتت التجارب الأولية كفاءة وفعالية هذا العنصر فى تفكيك الأغشية الحيوية المسؤولة عن العدوى.

